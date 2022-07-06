З 11 липня в громадських місцях заборонять курити електронні сигарети

З 11 липня у більшості громадських місць не можна буде курити сигарети для нагрівання («Айкоси» та «Гло»), а на порушників чекають штрафи. Про це Львівському порталу повідомили ГО «Життя».

Зміни набувають чинності у відповідності до Закону 1978-ІХ , згідно з яким розширено перелік заборонених до вживання у громадських місцях тютюнових виробів та гаджетів.

Контролюватиме виконання закону Національна поліція та Держпродспоживслужба. Норми Закону спрямовані на захист громадян від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю сигарет для нагрівання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я будь-який вплив вторинного аерозолю як електронних сигарет, так і тютюнових виробів для нагрівання є шкідливим для здоров’я.

Рестораторів та власників кав’ярень просять вжити заходів, як-то проінформувати персонал про нововведення, прибрати попільнички зі столів, розмістити графічні і текстові попередження для відвідувачів про заборону куріння у приміщеннях тощо. За недотримання антитютюнових норм закладам ресторанного господарства загрожує штраф 3 000 гривень у випадку першого порушення, і 15 000 гривень у разі повторного протягом року.

Крім суб’єктів ресторанного бізнесу обмеження стосуються куріння у:

лікарняних, спортивних, культурних і навчальних закладах;

приміщеннях органів влади та самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях;

готелях і гуртожитках, аеропортах (крім спеціально відведених для цього місць),

вокзалах і станціях;

на дитячих майданчиках і зупинках громадського транспорту;

у ліфтах і таксофонах;

місцях загального користування житлових будинків;

підземних переходах і транспорті.

Для цих суб’єктів господарювання (крім ресторанів) за недотримання нових антитютюнових правил загрожує штраф 1 000 гривень, у разі повторного протягом року порушення — 10 000 гривень. Органи місцевого самоврядування можуть розширити перелік no smoking friendly локацій на власний розсуд окремими рішеннями.

У всіх перелічених громадських місцях має бути розміщено графічний знак про заборону куріння і текст: «Куріння, вживання, використання, тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!». Нерозміщення цієї інформації також передбачає штраф у розмірі 1 000 гривень.

«Абсолютна більшість громадян України підтримують нововведення. Згідно з опитуванням проведеним Київським міжнародним інститутом соціології у травні 2022 року – 80% українців підтримують заборону куріння сигарет для нагрівання в громадських місцях. При цьому дві третини українців готові проактивно захищати своє право на бездимне повітря», – зазначає Дмитро Купира, виконавчий директор ГО «Центр громадянського представництва «Життя»

Якщо ви страждаєте від куріння у громадському місці – попросіть курця припинити, або зверніться до адміністрації закладу, на території якого порушується Закон. Крім того, ви можете звернутись до поліції за номером 102, а стосовно закладу, адміністрація якого створює умови для куріння, – можна подати скаргу до Держпродспоживслужби.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 січня 2021 року в Україні заборонили продаж електронних сигарет людям, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами.

Порушникам можуть виписати штраф від 6 800 до 13 600 гривень за продаж електронних сигарет дітям– від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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