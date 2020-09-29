В Україні посилюють відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

В Україні посилюють відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, що в них використовуються. Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 29 вересня. За прийняття законопроекту проголосувало 272 народні депутати, передає УП.

Порушення правил тягне за собою накладення штрафу від 6 800 до 13 600 гривень.

Згідно із законопроєктом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах:

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особами, які не досягли 18 років;

у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв;

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

під час спортивних змагань за участю дітей;

з торгових автоматів;

на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);

поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);

у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;

з рук;

у невизначених для цього місцях торгівлі.

Крім того, забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

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