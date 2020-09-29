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В Україні посилюють відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

Вероніка Рой

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В Україні посилюють відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, що  в них використовуються. Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 29 вересня. За прийняття законопроекту проголосувало 272 народні депутати, передає УП.

 

Порушення правил тягне за собою накладення штрафу від 6 800 до 13 600 гривень.

Згідно із законопроєктом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах:

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  • особами, які не досягли 18 років;
  • у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв;
  • у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
  • у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
  • під час спортивних змагань за участю дітей;
  • з торгових автоматів;
  • на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
  • поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
  • у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
  • з рук;
  • у невизначених для цього місцях торгівлі.

Крім того, забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

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