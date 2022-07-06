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Приватбанк встановив ринковий курс безготівкового обміну валют

Ольга Денисяка

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Приватбанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

Як йдется у повідомленні, перш за все це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Банк пояснює, що встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, «виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів».

Як повідомляв Львівський портал, Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки купують іноземну валюту в готівці. Раніше курси за відповідними операціями не мали відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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