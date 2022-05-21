Нацбанк пояснив, чому скасував обмеження курсу продажу валюти

Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки купують іноземну валюту в готівці. Водночас офіційний курс гривні залишається незмінним – 29,25 грн за долар. Цей рівень НБУ зафіксував в перші дні повномасштабного вторгнення рф. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ

Так, з 21 травня скасовуються:

обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам;

обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Раніше курси за відповідними операціями не мали відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

«Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті», – зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Навіщо зняли курсові обмеження на готівкову валюту?

В НБУ наголошують, що офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол. США. Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%.

«Більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме в його безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажом валюти зі міжнародних резервів», – заявляють в НБУ.

Другим сегментом валютного ринку є готівковий. Готівковий ринок під час воєнного стану працює в обмеженому режимі. Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. До війни між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти, плюс населення могло вільно купувати валюту в банків. Наразі валютні обмеження НБУ поставили «завісу» на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками.

Однак регулятор звертає увагу на те, що зараз на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування «сірого» імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту. Жоден з цих напрямів не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни. Тому Національний банк не витрачає дефіцитні міжнародні резерви для згладжування коливань у цьому сегменті ринку.

З 21 травня НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. Нацбанк пояснює таке рішення тим, що це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Національний банк України також із 21 травня зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

В НБУ пояснюють, що пішли на такі рішення, щоб запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України. Також це мінімізує «картковий туризм».

За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок.

«Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати. Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі валюти, в Україні та закордоном, населенням є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України», – наголошують в банку.

Зменшення лімітів на зняття готівки

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті. До цього цей ліміт був удвічі більшим – 100 тис. грн.

«Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України», – запевняють у НБУ.

Також в банку наголошують, що ліміт на зняття готівки з валютних рахунків не змінився. Відтак громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн.

Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень.

У Нацбанку запевняють, що «громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.