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Негода на Львівщині: без світла залишаються 138 населених пунктів

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 6 липня 138 населених пунктів на Львівщині досі залишаються без електроенергії через негоду. Про це йдеться у Facebook Львівобленерго.

У повідомленні йдеться, що до близько двохста населених пунктів вже повернули світло. Однак ліквідація наслідків негоди триває досі і станом на 08:00 год. через стихію залишаються знеструмленими 81 населений пункт повністю та 57 частково у:

  • Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);
  • Західному РЕМ (Яворівська, Жовківська, Городоцька, Мостиська част.);
  • Карпатському РЕМ (Турківська част.);
  • Південному РЕМ (Сколівська, Дрогобицька, Бориславська част.);
  • Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська част.);
  • Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька, Радехівська, Червоноградсько-Сокальська част.);
  • ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).

У Львівобленерго зазначають, що енергетики всю ніч працювали, аби повернути мешканцям Львівщини електроенергію.

«Протягом вечора 5 липня та сьогодні вночі енергетики відновили електропостачання близько двох сотень населених пунктів, які залишились без електроенергії на Львівщині через грози. Роботи ускладнювало подальше проходження грозового фронту, адже протягом ночі з’являлись нові відключення в електромережах», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні протягом дня надалі очікуються  грози, місцями значні дощі, пориви північно-західного вітру та шквали 15-20 м/с, град. Якщо побачите пошкоджені електромережі — повідомте про ситуацію за номером  0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно)  або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68,  093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Як повідомляв Львівський портал, 5 липня у Львів накрила сильна злива. Через це у місті підтопило низку вулиць та дахів, а громадський транспорт тимчасово не курсував.

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