На Львівщині оголосили штормове попередження

На 6 липня у Львівській області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують грози, сильний вітер та подекуди навіть град. Про це йдеться у Facebook Львівського гідрометеоцентру.

Так, на Львівщині оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Синоптики прогнозують місцями значні дощі, грози, подекуди град. Пориви північно-західного вітру, подекуди шквали,15 – 20 м/с, град. Температура повітря вдень становитиме 19 – 24° тепла.

7 липня в області опадів не прогнозують. Мінлива хмарність. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5– 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень 21 – 26° тепла.

8 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень 19 – 24° тепла.

Як повідомляв Львівський портал, 5 липня у Львів накрила сильна злива. Через це у місті підтопило низку вулиць та дахів, а громадський транспорт тимчасово не курсував.

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