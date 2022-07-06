ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині оголосили штормове попередження

Ольга Денисяка

|

На 6 липня у Львівській області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують грози, сильний вітер та подекуди навіть град. Про це йдеться у Facebook Львівського гідрометеоцентру.

Так, на Львівщині оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Синоптики прогнозують місцями значні дощі, грози, подекуди град. Пориви північно-західного вітру, подекуди шквали,15 – 20 м/с, град. Температура повітря вдень становитиме 19 – 24°  тепла.

7 липня в області опадів не прогнозують. Мінлива хмарність. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5– 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень 21 – 26° тепла.

8 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень  19 – 24°  тепла.

Як повідомляв Львівський портал, 5 липня у Львів накрила сильна злива. Через це у місті підтопило низку вулиць та дахів, а громадський транспорт тимчасово не курсував.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія Диняк
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал