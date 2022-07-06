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Ексслузі Ковальову повідомили про підозру у держзраді

Анастасія Диняк

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Народному депутату України та колишньому члену фракції «Слуги Народу» Олексію Ковальову повідомили про підозру за співпрацю з росіянами на тимчасово окупованих територіях України. Про це Львівському порталу  повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Так, за даними слідства, з 12 березня Ковальов перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там він дає інтерв’ю та спілкується з російськими військовими. Нардеп публічно висловив підтримку окупаційній «владі», зокрема й у рішенні про приєднання Херсонщини до складу Росії.

Окрім того, підозрюваний отримав посаду «заступника голови уряду Херсонської області» у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі.

Ковальову повідомили ро підозру у державній зраді та  пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ст. 111-2 КК України). Йому загрожує до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше народного депутата від «Слуги народу» Олексія Ковальова виключили з провладної фракції у Верховній Раді України.

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