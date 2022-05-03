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Нардепа Ковальова виключили з провладної фракції

Анастасія Диняк

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Народного депутата від «Слуги народу» Олексія Ковальова виключили з провладної фракції у Верховній Раді України. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Так, Ковальов більше не є членом фракції. Його підозрюють у співпраці з російськими окупантами на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше партія «Слуга Народу» призупинила членство у своїй фракції нардепа. Олексій Ковальов, народний депутат України, наразі перебуває на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Там він дає інтерв’ю та спілкується з російськими військовими. Окрім того, нардеп не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації.

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