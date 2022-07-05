У Генштабі показали відео знищення колони окупантів

Українські захисники знищили військову техніку російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі оприлюднили відео, як артилерія 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України ліквідовує російську бронетехніку.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 36 350 військових, 1 594 танки, 217 літаків та 187 гелікоптерів.

Британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни Росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.