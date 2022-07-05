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У Генштабі показали відео знищення колони окупантів

Анастасія Диняк

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Українські захисники знищили військову техніку російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі оприлюднили відео, як артилерія 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України ліквідовує російську бронетехніку.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 36 350 військових, 1 594 танки, 217 літаків та 187 гелікоптерів.

Британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни Росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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