В Україні призупинили діяльність ОПЗЖ та інших проросійських партій

Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану вирішила призупинити в Україні будь-яку діяльність партій, які мають зв’язки з Росією. Мова йде про ОПЗЖ, Партію Шарія та низку інших. Про це під час відеозвернення вночі 20 березня заявив президент України Володимир Зеленський.

Таке рішення прийняли через повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила призупинити на час воєнного стану будь-яку діяльність таких політичних партій:

«Опозиційна платформа – За життя»,

«Партія Шарія»,

«Наші»,

«Опозиційний блок»,

«Ліва опозиція»,

«Союз лівих сил»,

«Держава»,

«Прогресивна соціалістична партія України»,

«Соціалістична партія України»,

партія «Соціалісти»,

«Блок Володимира Сальдо».

Міністерству юстиції доручили терміново вжити заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.

«Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи карʼєру вище за інтереси державні, за інтереси народу. Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь», – заявив Зеленський.

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