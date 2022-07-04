Рідні розповіли про стан визволених з полону 144 українських бійців

Визволених 29 червня з полону 144 українських захисників направили на лікування до госпіталів, всім їм потрібне відновлення, фізична та психологічна реабілітація. Про це повідомила представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» Тетяна Харько, сестра командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського, передає Укрінформ.

«Усі хлопці дуже схудлі і мають хворобливий вигляд, але все одно відчувається радість від повернення додому. Зараз всіх наших героїв направили на лікування до госпіталів. Наша держава має зробити все можливе для відновлення їхнього здоров’я», – заявила Харько.

За її словами, більшість визволених військових мають складні поранення.

«Деякі вже не можуть обійняти свою кохану, бо в них немає рук. Інші – не зможуть бігати з дітьми на перегонки, бо в них немає ніг. Є ті, хто не зможе побачити мирне небо після нашої перемоги, бо вони, захищаючи нас, віддали свої очі. Але у кожного з них залишилося надійне, непереможне серце, яке зараз потребує турботи та любові. Їм усім потрібна невідкладна медична допомога», – підкреслила сестра командира морських піхотинців.

Вона зазначила, що сьогодні суспільство дуже цікавіть, чи катували наших воїнів у полоні, але поки всі утримуються від коментарів з цього приводу, бо стоїть в пріоритеті безпека захисників, які поки лишаються у полоні.

«Звільнені захисники розкажуть потім те, через що вони пройшли, коли будуть до цього готовими. До того моменту ми закликаємо піклуватися про наших героїв, не задовольняти свою цікавість. Я дуже прошу журналістів поважати почуття хлопців та дівчат, які повернулися з полону. Їм зараз потрібне відновлення, фізична та психологічна реабілітація. Давайте поважати особистий простір, прийде час і вони самі все розкажуть», – наголосила Харько.

Вона подякувала Президенту Володимиру Зеленському, Головному управлінню розвідки, Координаційному штабу, абсолютно кожній людині, яка доклала зусиль для того, щоб наші герої були дома.

«Цей обмін – це вже важливий результат, але одночасно – це лише початок шляху, ще дуже багато героїв потребують допомоги, потребують визволення. Вони повинні повернутися до дому якнайшвидше», – підсумувала Харько.

Додамо, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими: Україна звільнила 95 захисників «Азовсталі», загалом – 144 військових. Серед них 43 військовослужбовці полку «Азов». Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників. 6 червня Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомляв, що у полоні знаходяться більше 2,5 тис. українських військовослужбовців із заводу «Азовсталь».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.