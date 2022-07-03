Вони дивились на нас як на воїнів, – звільнений оборонець Маріуполя

Визволених із полону захисників Маріуполя, серед яких і прикордонники, зустріли рідні та побратими. Наразі бійців доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Прикордонник Павло Піковець, який повернувся з полону, розповідає, що до тих, хто був на «Азовсталі» ставились по-іншому. «Вони нас поважали… Вони дивились на нас як на воїнів», – зазначає він.

А ще бійця тримала надія: «Надія була. Надія постійно була, я знав, що мені потрібно повернутись, я знав для кого, для дружини, для доньки. Що вони мене чекають і потрібно повернутись», – розповідає прикордонник.

Як відомо, 29 червня під час обміну 144 військовополонених було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на «Азовсталі».

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