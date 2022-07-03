ОСТАННІ НОВИНИ

Вони дивились на нас як на воїнів, – звільнений оборонець Маріуполя

Андрій Котенський

|

Визволених із полону захисників Маріуполя, серед яких і прикордонники, зустріли рідні та побратими. Наразі бійців доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Прикордонник Павло Піковець, який повернувся з полону, розповідає, що до тих, хто був на «Азовсталі» ставились по-іншому. «Вони нас поважали… Вони дивились на нас як на воїнів», – зазначає він.

А ще бійця тримала надія: «Надія була. Надія постійно була, я знав, що мені потрібно повернутись, я знав для кого, для дружини, для доньки. Що вони мене чекають і потрібно повернутись», – розповідає прикордонник.

Як відомо, 29 червня під час обміну 144 військовополонених було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на «Азовсталі».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

всі статті
Львівський портал