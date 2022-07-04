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Міноборони спростувало фейк про примусову мобілізацію жінок

Ольга Денисяка

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Наразі в Збройних силах України немає потреби в примусовій мобілізаці жінок. Про це заявила у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, з 24 лютого в Україні примусово не мобілізували жодної жінки, як  власне і до того – з 2014 року.

Також Ганна Маляр запевнила, що станом на зараз «в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Жодних обмежень, пов’язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються».

Зазначимо, що в середині червня російські пропагандисти розганяли фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.

«У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні.  Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни», – заявила Маляр.

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