Росія не має сил для контролю Херсонщини, – CNN

США переконані, що Росія не має достатньо сил для контролю над тимчасово окупованою Херсонщиною. Окрім того, там зростає і рух опору. Про це пише CNN із посиланням на американських чиновників.

так, один з американських чиновників заявив, що росіяни не в змозі утримати території України, які вони тимчасово окупували. Зокрема на це впливає й виведення частини військ для підсилення окупантів на Донбасі. Окрім того, на Херсонщині зростає рух опору, чому свідчать спроби вбивств колаборантів протягом останніх тижнів.

«Хоча наразі це лише кілька окремих інцидентів у Херсоні, посадовці кажуть, що опір може перерости у більш широку боротьбу, що стане проблемою для здатності РФ контролювати окуповану територію», – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ контратаки поблизу Херсона, що лише посилює напруження серед російсько-окупаційних сил у цьому регіоні.

Нагадаємо, група російських дезертирів намагаються вибратися з тимчасово окупованої Калинівки на Херсонщині до Криму через Арабатську стрілку.

1 липня українські захисники знищили три склади боєприпасів на Херсонщині, а також збили два російські безпілотники.