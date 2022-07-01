Окупанти намагаються утікти з Херсонщини через Крим

Група російська дезертирів намагаються вибратися з тимчасово окупованої Калинівки на Херсонщині до Криму через Арабатську стрілку. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, російські військові віком 18-20 років намагаються втікти з тимчасово окупованої Калинівки. Дезертири вдягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів.

Утікачі просять воду та їжу у місцевих мешканців, а один з групи має поранення. При собі окупанти мають лише три автомати. Військові вночі рухаються до Криму. У розвідці зауважують, що найчастіше утікачі обирають пересуватися через Арабатську стрілку, адже вважать цей маршрут безпечним та відпрацьованим.

На Херсонщині це не поодинокий випадок дезертирства російських військових. Росіяни тікають, бо мають великі втрати через точні удари української артилерії.