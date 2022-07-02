Рятувальники розібрали завали ТЦ у Кременчуку

У Кременчуку рятувальники завершили розбір завалів торгового центру «Амстор», у який 27 червня влучила російська ракета. Під завалами знайшли 29 фрагментів тіл. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, на місці зруйнованого росіянами ТЦ до робіт були залучені понад тисяча людей та майже 140 одиниць техніки. Зокрема 430 працівників та 70 одиниць техніки було від ДСНС.

За даними рятувальників, від російської атаки загинули 19 людей. Ще 66 постраждали, 26 з них довелося госпіталізувати. Мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що з-поміж 21 людини, які вважалися зниклими безвісти, вдалося встановити тіла 20 загиблих. Ще одна людина залишається незнайденою. Окрім того, один постраждалий загинув у лікарні.

«Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ “Амстор” становить 22 особи», – зазначив Малецький.

Нагадаємо, 27 червня російські війська ракетами обстріляли торговий центр «Амстор» в Кременчуку, в якому перебували більше тисячі людей. Внаслідок удару загинули щонайменше 20 людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ перед тим, як туди влучили російські ракети.

Російські окупанти використали ракети Х-22, випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Служба безпеки України заявила, що збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили воєнний злочин у Кременчуці. Так, СБУ оприлюднила відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ.