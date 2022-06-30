СБУ встановила обставини ракетного удару по ТЦ у Кременчуці

Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий воєнний злочин у Кременчуці. Про це йдеться у Facebook СБУ.
За даними СБУ, запуск ракет типу «Х-22» здійснено зі стратегічних бомбардувальників «Ту-22М3», які злетіли з військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області рф.
На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів. Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу.
«Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити», – заявляють в СБУ.
Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то в СБУ дали підтвердження, що жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.
Нагадаємо, що СБУ 27 червня розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Як повідомляв Львівський портал, 27 червня російські війська ракетами обстріляли торговий центр «Амстор» в Кременчуку, в якому перебували більше тисячі людей. Внаслідок удару загинули щонайменше 20 людей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ перед тим, як туди влучили російські ракети.
Російські окупанти використали ракети Х-22, випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.
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Ольга Денисяка