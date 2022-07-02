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На Львівщину насуваються грози та туман

Анастасія Диняк

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На Львівщину насувається негода. У неділю, 3 липня, у Львові та області прогнозують грози та густий туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах 16-18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +28°C.

Хмарно з проясненнями. Також на Львівщині очікуються грози. Сильний дощ почнеться ще вночі, який супроводжуватиметься шквалами до 15-20 м/с. Вдень вітер північний, 5-10 м/с.

Окрім того, львів’ян попереджають про туман видимістю 200-500 метрів.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки. Під час негоди не можна:

  • якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, подалі тримайтеся від електроприладів;
  • якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;
  • уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
  • не ховайтесь від зливи під деревом – воно притягує блискавки! Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру;
  • якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, закрийте вікна і опустіть антену. Авто у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями.

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