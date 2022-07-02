В Україні Росія втратила щонайменше 800 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 870 військових, 217 літаків та 186 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 2 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 35 870 (+120) осіб,

танків ‒ 1 582 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,

артилерійських систем – 800 (+8) од,

РСЗВ ‒ 246 (+0) од,

засоби ППО ‒ 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 186 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 614 (+4) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 653 (+8),

Крилаті ракети – 144 (+1);

Спеціальна техніка ‒ 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.