В Україні Росія втратила щонайменше 800 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 870 військових, 217 літаків та 186 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 2 липня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 35 870 (+120) осіб,
- танків ‒ 1 582 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,
- артилерійських систем – 800 (+8) од,
- РСЗВ ‒ 246 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 614 (+4) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 653 (+8),
- Крилаті ракети – 144 (+1);
- Спеціальна техніка ‒ 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Анастасія Диняк