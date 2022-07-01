Російські окупанти відмовляються виконувати накази керівництва і масово пишуть рапорти на звільнення. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового, який бере участь у бойових діях на території України, з матір’ю. Окупант розповідає, що вже написав рапорт на звільнення, як і більшість бійців з його підрозділу.

«Там одному полковнику. Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде», – розповідає він.

Матір росіянина теж розповідає, що читає новини про відмови військових надалі брати участь у війні. Жінка додає, що залишила звернення на сайті Міністерства оборони РФ і планує звертатися до військової прокуратури. Окупант переконує її цього не робити і запевняє, що все вирішиться, адже військові бунтують і відмовляються виконувати накази керівництва.

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