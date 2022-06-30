ЗСУ звільнили село на Херсонщині

Захисники України звільнили від російських окупантів село Потьомкіно Херсонської області. Про це йдеться у Facebook Збройних сил України.
У повідомленні йдеться, що військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, під час якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також «вполювали» одного «Тигра».
«Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом . Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що село Потьомкине розташоване за 180 кілометрів від окупованого російськими військами Херсона.
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Ольга Денисяка