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ЗСУ звільнили село на Херсонщині

Ольга Денисяка

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Захисники України звільнили від російських окупантів село Потьомкіно Херсонської області. Про це йдеться у Facebook Збройних сил України.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, під час якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також «вполювали» одного «Тигра».

«Місцеве населення Потьомкіного  з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом . Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп», – йдеться в повідомленні.


Зазначимо, що село Потьомкине розташоване за 180 кілометрів від окупованого російськими військами Херсона.

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