Вбивцю таксиста в Дрогобичі визнали неосудним

Суд ухвалив рішення у справі вбивства дрогобицького таксиста Юрія Новосада. Вбивцю визнали неосудним та відправили на примусове психіатричне лікування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що у березні 2021 року потерпілий підвозив 60-річного уродженця Дрогобича на місцеве кладовище на могилу його батька. Перебуваючи у таксі, пасажир декілька разів вдарив жертву ножем в шию та голову. Згодом він пояснив, що таким чином намагався помститись нібито за причетність таксиста до смерті його брата у 2018 році.

Від отриманих травм потерпілий, 63-річний Юрій Новосад, помер. Після скоєння злочину вбивця утік і переховувався у квартирі своєї матері, де його затримали правоохоронці.

Дрогобицький міськрайонний суд постановив госпіталізувати вбивцю до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Окрім цього, суд вирішив стягнути на користь дружини та доньки потерпілого 2 млн грн за заподіяну моральну шкоду.

Як повідомляв Львівський портал, в березні минулого року 63-річного таксиста знайшли мертвим на кладовищі в Дрогобичі.

Зазначимо, що 63-річний Юрій Новосад працював таксистом майже 20 років. У 1990-х роках був депутатом Дрогобицької міськради.

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