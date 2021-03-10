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Зниклого таксиста вбили. На місці знайденого авто у Дрогобичі працюють криміналісти

Андрій Котенський

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Правоохоронці встановлюють обставини загибелі Юрія Новосада – таксиста з Дрогобича, тіло якого виявили сьогодні, 10 березня, з ознаками насильницької смерті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

На місці події працюють співробітники поліції, розпочато досудове розслідування.

Як відомо, 9 березня до поліції звернулася  58-річна мешканка Дрогобича, яка повідомила про зникнення свого 63-річного чоловіка.

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Як встановили співробітники Дрогобицького районного відділу поліції, напередодні, 8 березня, близько 16.00, чоловік  виїхав з дому на своєму автомобілі «Пежо Експерт», і з того часу на зв’язок з рідними не виходив.

До розшуків зниклого чоловіка та його автомобіля були задіяні співробітники всіх служб територіального підрозділу поліції.

Сьогодні, 10 березня, розшукуваний автомобіль був виявлений на території  міського цвинтаря. Під час огляду місця події неподалік правоохоронці виявили тіло безвісно зниклого чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що зниклого таксиста у Дрогобичі знайшли мертвим на цвинтарі.

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