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На Львівщині 31-річний рецидивіст зарізав жінку та отримав всього 8 років тюрми

Андрій Котенський

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Житель Дрогобиччини проведе 8 років за ґратами за вбивство знайомої та крадіжку у вітчима. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Суд визнав неодноразово судимого 31-річного мешканця Дрогобиччини винним у вчиненні умисного вбивства та крадіжки.

Встановлено, що у день вбивства засуджений разом із потерпілою та їх спільним приятелем розпивали алкогольні напої. Після того, як товариш пішов додому, між ним та жертвою виник конфлікт, у ході якого фігурант наніс останній декілька ударів ножем у шию. Внаслідок нападу жінка загинула на місці.

Окрім цього, доведено, що засуджений проник у будинок свого вітчима звідки викрав техніку, яку здав у ломбард.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Дрогобичі 31-річний чоловік зарізав знайому.

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