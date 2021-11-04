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У Дрогобичі 31-річний чоловік зарізав знайому

Ольга Денисяка

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3 листопада у Дрогобичі Львівської області чоловік під час  сварки декілька разів вдарив ножем свою знайому. Від отриманих травм 53-річна жінка померла. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 3 листопада, у поліцію повідомили, що квартирі одного з будинків на вулиці Карпатській у Дрогобичі виявили тіло місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті. Про подію повідомив знайомий загиблої.

На шиї загиблої, 53-річної місцевої мешканки, правоохоронці виявили дві колото-різані рани, які, за попереднім висновком медиків, і стали причиною смерті.

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Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 31-річний житель району, разом з яким вони були у гостях у спільного товариша. Між ним та загиблою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці удари ножем, спричинивши смертельні травми.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

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