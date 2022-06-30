Мешканця Львівщини викрили на поширенні комуністичної пропаганди

39-річного мешканця Львівської області викрили на поширенні в соціальних мережах комуністичної символіки та пропаганди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік створив обліковий запис під псевдонімом у забороненій в Україні соціальній мережі «Вконтакте». І постив там публікації в змісті яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки.

39-річному мешканцю Львівського району повідомили про підозру у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Санкція статті передбачає обмеження волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін, з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Як повідомляв Львівський портал, напередодні СБУ викрила ще одного прихильника «русского мира» на Львівщині. Чоловік вів проросійську діяльність, здійснював антиукраїнську пропаганду та планував диверсію у формі правоохоронних органів України.

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