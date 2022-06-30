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До кінця року в потягах «Укрзалізниці» з'явиться інтернет від Starlink

Ольга Денисяка

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В «Укрзалізниці» вже протестували пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах. У потягах супутниковий інтернет від Starlink зʼявиться до кінця 2022 року. Про це розповів в інтервʼю Liga.Tech голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.

Після тестування українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.

«Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги», – розповів голова Держспецзвʼязку.

За останні чотири місяці Україна отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 000 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Зазначимо, що в червні компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Це означає, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни міністр цифрової трасформації України Михайло  Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.

Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів. Декілька таких терміналів вже є і на Львівщині.

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