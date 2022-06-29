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«Укрзалізниця» обіцяє не піднімати ціни на квитки

Ольга Денисяка

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АТ «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення на тлі воєнного вторгнення російської федерації в Україну. Про це заявив голова правління УЗ Олександр Камишін під час брифінгу, присвяченого запланованій індексації тарифів на залізничні перевезення, повідомляє Укрінформ.

«Тарифи на пасажирські перевезення не будуть змінюватись. Це принципова позиція влади, яку ми також підтримуємо. Вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так подорожують в стані війни, і для них це доволі складно. Багато хто з них змушений користуватися залізницею, адже закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні та автобусні перевезення», – зазначив він.

Камишін уточнив, що компанія, зокрема, збільшила тарифи на вантажні перевезення, підвищивши їх на 70%, задля того, щоб не допустити зростання цін на пасажирські перевезення.

Як повідомляв Львівський портал, з 1 липня Міністерство інфраструктури проведе планову індексацію тарифів на вантажні перевезення, підвищивши їх на 70%. Цей крок продиктований падінням обсягів вантажоперевезень, здорожчанням паливно-мастильних матеріалів та зростаючою потребою УЗ у фінансових ресурсах на відновлення зруйнованої агресором інфраструктури.

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