Незаконна «влада» Херсону готується до приєднання до рф

Самопроголошена і встановлена росією «влада» тимчасово окупованої Херсонщини готується до проведення так званого референдуму щодо приєднання до рф. Про це повідомив кирило стремоусов, який називає себе «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсонщини.

Так, стремоусов заявив, що тимчасово окупований Херсон, як і уся область, має стати «повноправним членом росії».

«Так, ми готуємося до референдуму і ми його проведемо… Нагадаю, що ми йдемо з вами разом в російську федерацію. Ми побудуємо ту країну, про яку всі довго мріяли й колись жили, той самий принцип радянського союзу, де кожна жінка на вулиці була мамою, де дружба народів була по замовчуванню. Давайте бути як одне ціле і пам’ятати, що «росіянин» – це завжди звучить гордо, це той, хто живе на своїй землі, той, хто не лізе на чужі території», – розказує він.

Нагадаємо, 28 червня росіяни викрали мера Херсона, який з початку березня знаходиться в окупації, Ігоря Колихаєва.

Зазначимо, що поліція Херсонщини станом на 22 червня відкрила 408 кримінальних проваджень із зникнення безвісти мирних жителів області, нині відомо про звільнення 204 громадян, доля ще 204 викрадених невідома.

Раніше кремлівські пропагандисти показали вручення російських паспортів у Херсоні, яке провели до Дня росії. По паспорти країни-агресора прийшли загалом 23 зрадники, серед них – колаборант і ексмер міста володимир сальдо.

Центр протидії дезінформації при РНБО стверджує, що російська пропаганда взялась поширювати фейки про купу охочих отримати паспорт рф у Херсоні. Нібито черга у місті сягнула 4000 осіб.