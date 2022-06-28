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росіяни викрали мера Херсона, – міськрада

Ольга Денисяка

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28 червня російські окупанти затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це у Facebook повідомила пресслужба міської ради Херсона.

Наразі про місцезнаходження мера Херсона нічого невідомо. Інформацію про затримання Ігоря Колихаєва також підтвердила його речниця Галина Ляшевська.

«Сьогодні російські окупанти викрали Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Наразі про його місцезнаходження нічого невідомо», – йдеться в повідомленні міськради.

Як повідомляє Укрінформ, мер був на роботі в офісі, куди переїхали співробітники міськвиконкому, що залишилися в місті. Його забрали з офісу в наручниках.

Зазначимо, що поліція Херсонщини станом на 22 червня відкрила 408 кримінальних проваджень із зникнення безвісти мирних жителів області, нині відомо про звільнення 204 громадян, доля ще 204 викрадених невідома.

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