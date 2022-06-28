За озброєний грабіж на львівському автовокзалі нападник відсидить п’ять років

Уродженець Івано-Франківщини отримав п’ять років тюрми за викрадення гаманця та нанесення тяжких тілесних ушкоджень ножем знайомому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури випадок трапився на території одно із автовокзалів Львова. Зловмисник викрав у потерпілого гаманець із грошима та під час конфлікту із знайомим, наніс йому декілька ударів ножем у живіт та груди.

Суд визнав винним 40-річного уродженця Івано-Франківської області у вчиненні грабежу та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Винуватцю призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.