Випускнику Академії сухопутних військ Дмитру Чавалаху присвоїли Героя України

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Дмитро Чавалах отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка». Про це Львівському порталу повідомили в академії.

Дмитро Чавалах родом з села Соколівка на Хмельниччині двічі навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Чоловік закінчив Військовий коледж сержантського складу, а вже згодом став курсантом факультету бойового застосування військ.

Перший досвід у війні отримав у 2014 році, а пізніше отримав скерування в 11-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь». Саме вони забезпечували передові підрозділи піхоти світлом, водою та здійснювали заходи із маскування, мінування й розмінування місцевості.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Дмитро брав участь у бойових діях у районі Олешківських пісків, що на Херсонщині. Рота старшого лейтенанта була закріплена на мосту, що у пів соті кілометрів від Чаплинки та згодом рухалася до Антонівського мосту, який з’єднує Херсон з лівобережжям.

Після початку активних обстрілів з боку окупантів, 24 лютого, підлеглі Чавалаха з іншими піхотинцями три години, долаючи відстань у півтора кілометри, з боями рухалися Антонівським мостом, який безперервно обстрілювали росіяни. Саме там Герой отримав поранення від ворожого снайпера та втратив свідомість.

Одразу після того, як бригада прорвалася із оточення, Дмитра евакуювали до лікарні. 24 лютого його прооперували і лише 26 лютого він повернувся до тями.

«Свою високу та заслужену нагороду Дмитро ще не отримав. Нині він проходить курс реабілітації. Але уже подумки вирішує, як повернеться у стрій і добиватиме оскаженілого ворога», – йдеться в повідомленні.