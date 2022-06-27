Зеленський закликав G7 дати Україні системи протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів держав «Великої сімки» попросив системи протиповітряної оборони, додаткові санкцій проти росії та гарантії безпеки. Про це йдеться в Телеграмі президента.

У повідомленні йдеться, що під час звернення до учасників саміту держав «Великої сімки» президент України «запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, для всієї Європи і, що важливо, для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну».

Зокрема, президент заявив лідерам G7, що Україні необхідні:

Дієві гарантії безпеки для нашої держави. Сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї. Відновлення аграрного експорту з нашої країни. Визнання росії державою – спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів. Післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу.

«Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів – це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи», – додав Зеленський.

Як овідомляв Львівський портал, 26 червня у Німеччині розпочався саміт лідерів G7.

На зустріч у замку Ельмау в баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії. Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС. Крім того, для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР.

Як повідомив президент США Джо Байден, лідери «Великої сімки» планують оголосити про заборону на імпорт видобутого в росії золота.

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