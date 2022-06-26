Сергій Притула: «росія хоче, щоб ми плакали і опускали руки від безсилля, але Україна переможе»

Український шоумен, гуморист і волонтер Сергій Притула про те, що росія хоче використати жахи війни, аби психологічно зламати українців, проте їй це не вдасться:

«Чергова атака російських тварин на столицю вільної України. Розбитий ракетним ударом житловий будинок, удар по дитячому садку, в якому моя донька Соломія виховувалась аж до великого вторгнення.

Сьогодні в Києві знову поранені цивільні, сьогодні в Києві знову смерть від російських ракет.

Щодня війна, щогодини війна, щохвилини війна. Війна у Сєвєродонецьку, війна у Харкові, війна у Чернігові, Львові, Бахмуті, Києві, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, війна у сотнях сіл та селищах міського типу, війна у містах, лісах, полях та на річках. Війна на всій території України, війна, яку принесла сюди росія та російський народ, який обрав собі царя і дозволив йому війну.

Війна – це горе, і росія це знає. росія не просто це знає, росіяни саме це і використовують. росія хоче, щоб ми ридали, плакали і опускали руки від безсилля. росія, хоче щоб ми здались і стали на коліна.

Але українці не здаються. Українці дають відсіч і карають у відповідь. Збройні Сили України воюють і щодня відбивають атаки, українці йдуть у контрнаступи. Наша протиповітряна оборона збиває численні ракети і мінімізує наші втрати. Наша артилерія гатить російську техніку без зупинок до червоних від накалу стволів. Наше командування планує десятки успішних операцій. Наші дипломати здобувають чергові санкційні пакети для країни-терориста росії і нове озброєння для гордої та вільної України. Наші волонтери щодня збирають мільйони гривень та доларів і закуповують тонни потрібних речей. Наші медики лікують. Наші комунальники ремонтують. Наші СТОвці лагодять. Наші люди живуть і борються.

Україна переможе, нас неможливо перемогти. Ні ракетами. Ні танками. Ні зґвалтованим російським телевізором. Пам’ятайте, що нас багато. Пам’ятайте, що ми українці. Підтримуйте нашу Армію. Вірте в самих себе!».

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