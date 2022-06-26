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росія збільшує військову присутність у білорусі, – розвідка

Наталя Дуляба

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російська федерація готується повернути підрозділи своїх збройних сил на територію Гомельської області, а також збирається кинути 10 літаків на аеродром «Барановичі», що в Брестській області. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки міноборони України у Facebook.

«Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС рф. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром “Барановичі”», – каже українська розвідка.

З 22 червня у Гомельській області білорусі тривають мобілізаційні навчання. Втім анонсовані заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Їх наразі використовують для проведення господарських робіт.

Нагадаємо, станом на 21 червня було відомо, що у прикордонних з Україною районах білорусь тримає до семи своїх батальйонів, а також розміщує муляжі танків.

22 червня керівник воєнної розвідки України Кирило Буданов заявив, що наразі загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.

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