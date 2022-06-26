Немає сенсу чекати, коли в росії вичерпається наступальний потенціал, – Буданов

Керівник воєнної розвідки України Кирило Буданов вважає, що немає сенсу чекати, коли ж у рф вичерпається наступальний потенціал. Свою територію Україна все одно поверне, станеться це завдяки контрнаступу ЗСУ. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

За словами Кирила Буданова, в росії триває прихована мобілізація. Завдяки ній вдається поповнювати збройні сили рф, тому немає сенсу чекати, коли наступальний потенціал рф вичерпається. При цьому глава розвідки переконаний, що Україна може перемогти росію тільки за допомогою військової сили.

«Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки й підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію», – сказав він в інтерв’ю Reuters.

«Нам не варто чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати і так далі. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу», – зауважив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов прогнозував, що війна з росією до середини серпня досягне переломного моменту, а більшість активних бойових дій завершаться до кінця 2022 року.

Водночас він стверджує, що для прискорення контрнаступу Україні потрібні ракетні комплекси, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

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