Глава розвідки розповів, що потрібно Україні для прискорення контрнаступу

Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що для прискорення контрнаступу Україні потрібні ракетні комплекси, великокаліберна артилерія та ударна авіація. Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal, повідомляє пресслужба відомства.

Так, Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ проти російських окупантів пришвидшить термінове постачання ракетних комплексів середньої та великої дальності, великокаліберної артилерії та ударної авіації.

При цьому глава розвідки переконаний, що жодних обмежень щодо використання певних видів важкої зброї для України бути не повинно.

«Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї: від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної», – наголосив Буданов.

Водночас він підкреслив, що Україна готова воювати до повного звільнення своїх територій від окупантів, маючи на увазі не лише Донбас, а й Крим.

«Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року», – сказав Кирило Буданов, маючи на увазі рік відновлення незалежності України.

«Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється», – додав він.

В інтерв’ю очільник української воєнної розвідки згадав і про путіна, який, за його словами, «опинився у глухому куті».

«путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат», – відзначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, нещодавно глава військової розвідки України Кирило Буданов спрогнозував, що війна з росією до середини серпня досягне переломного моменту, а більшість активних бойових дій завершаться до кінця 2022 року.

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