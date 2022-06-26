На Львівщині прогнозують до 35 градусів спеки

Протягом наступного тижня у Львові та області збережеться спекотна погода. Подекуди температура повітря сягатиме +35°C. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Спека на Львівщині протримається щонайменше до 1 липня. У понеділок, 27 червня, температура повітря прогріється до 28-30 градусів тепла. Вже 28-29 червня стовпчик термометра підніметься до +33-35°C. Усі ці три дні поспіль буде сонячна погода, без опадів.

Вже в четвер-п’ятницю, 30 червня – 1 липня, спека дещо спаде до 32-34 градусів тепла, втім можливі грози.

Зауважимо, що минулого в такий час спека у Львові побила температурний рекорд. 24 червня 2021 року температура повітря піднялась до найвищої за останні 70 років позначки – 33 градуси тепла. Відтак прогнозований показник +35°C має стати новим рекордом.

Аби вберегтися від екстремальної спеки, медики рекомендують якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11:00 до 16:00 год., слідкувати за водним балансом, незалежно від активності. Не чекайте на відчуття спраги – пийте просту воду постійно маленькими порціями.

Подбайте про сонцезахист – обирайте креми і спреї з показником SPF не менше 30. Наносити їх слід за пів години до виходу на вулицю. Під час спеки зменшіть свою фізичну активність і пам’ятайте, що кращий спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну.

Не забувайте про домашніх улюбленців, подбайте про воду для них і в жодному випадку не залишайте у припаркованому автомобілі!

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