Спека у Львові побила температурний рекорд

У четвер, 24 червня, температура повітря у Львові піднялась до рекордної за останні 70 роки позначки. Стовпчики термометра піднялися до +33° градуси. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, за даними Sinoptik, у 1951 році цього ж дня у Львові температура повітря становила +29,5°.

Як повідомили синоптики Львівського регіонального гідрометцентру, 24 червня 2016 року році максимальна температура повітря становила +29,7°.

Відтак сьогодні був побитий цей температурний рекорд, адже стовпчики термометра станом на 12 год. піднялися до позначки +30,6°.

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А вже станом на 15 год. температура повітря зросла до +33°.

«24 червня у 2016 році максимальна температура була +29,7. На 12 год. сьогоднішнього дня у Львові зафіксовано +30,6. Але температура протягом дня й надалі зростатиме», – кажуть синоптики.

25 червня, за даними синоптиків, спека у Львові трішки спаде.

«Завтра у Львові прогнозують до +28 градусів°. Буде дещо прохолодніше, очікується поривчастий вітер, дощ, можливі грози, подекуди град та шквал та сильні», – додають синоптики.

Нагадаємо, 23 червня через сильну спеку у Львові загорілися два автомобілі.

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