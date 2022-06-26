На Херсонщині окупанти гатять одне в одного

На тимчасово захопленій Херсонщині російські окупаційні війська обстрілюють одне одного, бажаючи якнайшвидше втекти із зони бойових дій. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Бої у Херсонській області тривають. При цьому підрозділи самих окупантів не цураються стріляти одне по одному – так вони хочуть «списати» ураження на ЗСУ і по швидше втекти із зони бойових дій.

«Практично всі населені пункти, через які протікає річка Інгулець, є в скрутному становищі: зруйновані будинки, пошкоджено елеватори та інша виробнича, соціальна й дорожня інфраструктура. Узбережжя в багатьох місцях заміновано», – йдеться у повідомленні.

Водночас партизани на Херсонщині та учасники руху спротиву все активніше протидіють колаборантам. Тому вони посилюють охорону й готуються до втечі в Крим.

Нагадаємо, російські окупанти на Херсонщині своїм близьким кажуть, що не можуть довіряти нікому із місцевих, бо ті можуть «здати» їхні позиції ЗСУ. При цьому вояки з рф бояться українських військових.

Через контратаки Збройних Сил України російські загарбники у середині червня почали посилювати протиповітряну оборону на Херсонщині.

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