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На Херсонщині окупанти починають божеволіти від атак ЗСУ

Анастасія Диняк

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На Херсонщині російські окупанти бояться вилазити зі своїх окопів та з підозрою ставляться до місцевих мешканців. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового, яких знаходиться в Херсонській області, з товаришем. Чоловік розповідає, що окупанти в зонах ведення бойових дій починають «сивіти» від постійних атак зі сторони українських військових.

«Приїхав до хлопців на передову, так вони як дід стали, постарішали. У них дах їде. За місцевих ніхто не впевнений, хто вони такі і що роблять… Нікому не можна довіряти. Йде бабка з пиріжками, а вночі вона може бути корегувальником артилерії», – розповідає окупант.

На питання товариша, чому росіяни не йдуть в наступ, військовий відповідає, що у них немає жодних шансів.

«Ти приїдеш – тебе роз***ть. Ці люди вісім років воювали і готувалися до цієї війни. У них там такі позиції, Гітлер би позаздрив. Щоб ти розумів, у нас льотчики бояться літати. То свої збивають н***й, то чужі», – скаржиться він.

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