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Війська рф вбили в Україні 338 дітей

Ольга Денисяка

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За чотири місяці збройної агресії рф в Україні постраждали щонайменше 948 дітей: 338 загинули та 610 поранені. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 177, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17. Всі дані ще встановлюються.

23 червня в результаті вибуху фосфорної бомби в Сумському районі Сумської області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною. Того ждня внаслідок обстрілів військами рф цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей 9 та 6 років. Також 23 червня внаслідок артилерійського обстрілу в м. Лисичанськ Луганської області поранено дитину.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.

Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень військовослужбовцями рф житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

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