У Чорному морі окупанти вбили щонайменше 3 тисячі дельфінів

У Чорному морі загинули щонайменше три тисячі дельфінів через вибухи та використання технологій для виявлення підводних об’єктів. Про це повідомив очільник науково-дослідного відділу в національному природному парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Так, кількість загиблих тварин на узбережжі природного парку «Тузлівські лимани», а також у Чорному морі в інших країнах значно зросла з початком повномасштабного вторгнення Росії на території України .

Російські окупанти вибухами та використанням потужних гідролокаторів руйнують навігаційну систему. Через це дельфіни не можуть знайти їжу та помирають від голоду. Окрім того, від недоїдання тварини частіше мають інфекційні хвороби.

Кількість загиблих тварин є приблизною, адже науковці не мають змоги обстежити територію узбережжя через активні бойові дії.