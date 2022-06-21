Українським захисникам необхідні рації. Як допомогти

Всіх небайдужих закликають допомогти зібрати кошти на закупівлю рацій для потреб новоствореного 47-го батальйону. Про це у Facebook повідомила учасниця батальйону Олена Денисяка.
За її словами, потреба у якісних радіостанціях та пристроях радіоелектронної боротьби для ЗСУ наразі є вкрай високою.
«Знаючи про плани ворога та оперативно віддаючи команди зі штабу до виконавців, можна зберегти життя багатьох українських воїнів та знешкодити ворога. Саме тому потреба у якісних радіостанціях та пристроях радіоелектронної боротьби для ЗСУ наразі є вкрай високою та актуальною», – йдеться в повідомленні.
Вказане обладнання коштує чималих коштів та закуповується за кордоном. Через це виникла необхідність у зборі коштів на закупівлю приладів радіозв’язку для новоствореного 47 окремого батальйону Збройних сил України.
Збір коштів здійснюється на рахунки фонду допомоги армії «Markus Foundation», що забезпечить їх цільове використання та прозору звітність.
Реквізити, за якими ви можете допомогти:
OTP: 5309 2127 3205 0602
Моно: 5375 4141 1632 6520
Приват: 4731 2196 3102 6238
УкрСиб: 5228 7155 1393 4024
ОТРИМУВАЧ: VASYL VASYLIEV
PayPal: [email protected]
BTC: 16yqRqu2y9WVhaByeZD4ZxBNYsA8TRb99W
ETH: 0xce2497a387c31c57eb0257d1b00c37b4ee4c732f
TRC20: TUCi52wocgdcehYf621hX1715ESYvGgbyy
(UAH)
Найменування одержувача: БО ‘БФ ‘МАРКУС ФУНДЕЙШН’
Код одержувача: 44804009
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»
Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA103052990000026004046221358
(USD)
Сompany Name: CО”CHARITABLE FOUNDATION “MARCUS FOUNDATION”
IBAN Code: UA483052990000026008006234325
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 02141, Ukraine, Kiev, Mishugi Oleksandra st., 10, office 405
Correspondent banks
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
________________________
Account in the correspondent bank: 890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
(EUR)
Сompany Name: CО”CHARITABLE FOUNDATION “MARCUS FOUNDATION”
IBAN Code: UA843052990000026002046220094
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 02141, Ukraine, Kiev, Mishugi Oleksandra st., 10, office 405
Correspondent banks
Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
______________________________
Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank: : CHASDEFX
Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
(PLZ )
Сompany Name: CО”CHARITABLE FOUNDATION “MARCUS FOUNDATION”
IBAN Code: UA463052990000026002046234552
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 02141, Ukraine, Kiev, Mishugi Oleksandra st., 10, office 405
Correspondent banks
Account in the correspondent bank: PL13124000013140533111120301
SWIFT Code of the correspondent bank: PKOPPLPW
Correspondent bank: Bank Pekao/Grupa Pekao S.A., Warsaw, Poland
Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні створили новий окремий 47-й батальйон. Одним із керівників 47-го батальйону є ветеран російсько-української війни, письменник, що знову повернувся до лав ЗСУ, Валерій Маркус.
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Ольга Денисяка