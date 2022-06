Українським захисникам необхідні рації. Як допомогти

Всіх небайдужих закликають допомогти зібрати кошти на закупівлю рацій для потреб новоствореного 47-го батальйону. Про це у Facebook повідомила учасниця батальйону Олена Денисяка.

За її словами, потреба у якісних радіостанціях та пристроях радіоелектронної боротьби для ЗСУ наразі є вкрай високою.

«Знаючи про плани ворога та оперативно віддаючи команди зі штабу до виконавців, можна зберегти життя багатьох українських воїнів та знешкодити ворога. Саме тому потреба у якісних радіостанціях та пристроях радіоелектронної боротьби для ЗСУ наразі є вкрай високою та актуальною», – йдеться в повідомленні.

Вказане обладнання коштує чималих коштів та закуповується за кордоном. Через це виникла необхідність у зборі коштів на закупівлю приладів радіозв’язку для новоствореного 47 окремого батальйону Збройних сил України.

Збір коштів здійснюється на рахунки фонду допомоги армії «Markus Foundation», що забезпечить їх цільове використання та прозору звітність.

Реквізити, за якими ви можете допомогти:

OTP: 5309 2127 3205 0602

Моно: 5375 4141 1632 6520

Приват: 4731 2196 3102 6238

УкрСиб: 5228 7155 1393 4024

ОТРИМУВАЧ: VASYL VASYLIEV

PayPal: [email protected]

BTC: 16yqRqu2y9WVhaByeZD4ZxBNYsA8TRb99W

ETH: 0xce2497a387c31c57eb0257d1b00c37b4ee4c732f

TRC20: TUCi52wocgdcehYf621hX1715ESYvGgbyy

(UAH)

Найменування одержувача: БО ‘БФ ‘МАРКУС ФУНДЕЙШН’

Код одержувача: 44804009

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA103052990000026004046221358

(USD)

Сompany Name: CО”CHARITABLE FOUNDATION “MARCUS FOUNDATION”

IBAN Code: UA483052990000026008006234325

Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 02141, Ukraine, Kiev, Mishugi Oleksandra st., 10, office 405

Correspondent banks

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

________________________

Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

(EUR)

Сompany Name: CО”CHARITABLE FOUNDATION “MARCUS FOUNDATION”

IBAN Code: UA843052990000026002046220094

Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 02141, Ukraine, Kiev, Mishugi Oleksandra st., 10, office 405

Correspondent banks

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

______________________________

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: : CHASDEFX

Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

(PLZ )

Сompany Name: CО”CHARITABLE FOUNDATION “MARCUS FOUNDATION”

IBAN Code: UA463052990000026002046234552

Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 02141, Ukraine, Kiev, Mishugi Oleksandra st., 10, office 405

Correspondent banks

Account in the correspondent bank: PL13124000013140533111120301

SWIFT Code of the correspondent bank: PKOPPLPW

Correspondent bank: Bank Pekao/Grupa Pekao S.A., Warsaw, Poland

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні створили новий окремий 47-й батальйон. Одним із керівників 47-го батальйону є ветеран російсько-української війни, письменник, що знову повернувся до лав ЗСУ, Валерій Маркус.

