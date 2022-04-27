Валерій Маркус: «Ми набираємо людей в новостворений окремий 47 батальйон»

Ветеран російсько-української війни, письменник, блогер, що знову повернувся до лав ЗСУ, Валерій Маркус про створення нового батальйона Збройних Сил України до якого відбиратимуть осіб, що мають бажання розвиватися та активно знищувати окупантів:

«Ми з товаришем Іваном Шаламагою, який зараз знаходиться на посаді замкомбата, отримали пропозицію від ЗСУ очолити з нуля новостворений окремий 47 батальйон. Він в якості комбата, я – головного сержанта частини. Пропозиція прийнята.

Більшість із вас багаторазово чули про моє негативне ставлення до «армійщини». Оскільки я в цей човен стрибаю, можете бути певні – це настільки бойовий і налаштований на війну човен, наскільки в принципі можливо. А хто воює, той «армійщиною» не хворіє )

Подробиць в мережі розповідати не буду, але якщо коротко, задача у батальйону одна – давать п*зди.

Діри в забезпеченні, які залишить Міноборони, в довгостроковій перспективі я беру на свій фонд, а також на початках значною мірою нам допоможуть інші фонди, тож у підрозділу буде усе, щоб робити см€рть і вдень, і вночі, і з землі і з неба.

Ми з комбатом завітаємо в Київ, Дніпро, Одесу та Львів, щоб особисто провести співбесіди і відібрати декілька сотень бійців, які складуть кістяк підрозділу. Дати будуть в кінці публікації, а час і локації оголошу пізніше.

Вітаються практично усі військові посади, від кулеметника, снайпера, сапера до командирів відділень і взводів. Бойовий досвід – вітається. Знання української – обов’язково. Якщо ви вже служите, ми підготуємо вам документи на перевід.

Якщо чогось не вмієте, не страшно, головне, щоб у вас були прямі руки, твереза голова, бажання розвиватися і адекватна оцінка своїх можливостей, а усьому що потрібно, ми вас навчимо.

Київ – 4.05

Харків – 6.05

Дніпро – 8.05

Одеса – 10.05

Львів – 12.05

P.S. На повідомлення не відповідаю. Уся необхідна інформація буде в наступних публікаціях.

P.S.S лайк і поширення категорично вітаються. От прям дуже вітаються)».

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