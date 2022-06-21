На Львівщині чоловіка засудили за домашнє насильство

На Львівщині чоловік, який систематично вчиняв домашнє насильство над дружиною, проведе три місяці за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 48-річний мешканець Кам’янко-Бузької територіальної громади неодноразово вдавався до фізичного та психологічного насильства щодо своєї дружини.

Чоловік регулярно спричиняв безпричинні конфлікти, під час яких ображав жінку та погрожував їй фізичною розправою. Під час чергової сварки злочинець побив жінку та розбив її телефон.

Чоловіка засудили за вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 ККУ). За ґратами він проведе три місяці.

Нагадаємо, в Україні ратифікували Конвенціїю Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.