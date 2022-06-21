ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловіка засудили за домашнє насильство

Анастасія Диняк

|

На Львівщині чоловік, який систематично вчиняв домашнє насильство над дружиною, проведе три місяці за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 48-річний мешканець Кам’янко-Бузької територіальної громади неодноразово вдавався до фізичного та психологічного насильства щодо своєї дружини.

Чоловік регулярно спричиняв безпричинні конфлікти, під час яких ображав жінку та погрожував їй фізичною розправою. Під час чергової сварки злочинець побив жінку та розбив її телефон.

Чоловіка засудили за вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 ККУ). За ґратами він проведе три місяці.

Нагадаємо, в Україні ратифікували Конвенціїю Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал