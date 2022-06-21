Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підписав раніше ухвалений Верховною Радою закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, а також боротьбу з цими явищами. Про це він написав на своїй Instagram-сторінці.

Так, у вівторок, 21 червня, Володимир Зеленський підписав документ про ратифікацію Стамбульської конвенції.

«Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов’язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров’я людини – найвища цінність», – наголосив президент.

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Нагадаємо, у понеділок, 20 червня, за ратифікацію Стамбульської конвенції проголосували 259 нардепів, проти було лише 8 голосів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції. На початку 2022 року петиція щодо ратифікації цього документу набрала необхідну кількість голосів. Тоді президент відреагував на неї та пообіцяв, що після доопрацювань Міністерства закордонних справ Верховна Рада ратифікує документ.

Що таке Стамбульська конвенція?

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.

Важливість конвенції полягає в тому, що це є перший подібний документ, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок.

Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну «гендер».

Додамо, що за даними УП, вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

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