росіяни знову змінили дедлайн захоплення Сєвєродонецька, – Гайдай

у росії змінили кінцеву дату окупації Сєвєродонецька з 10 на 22 червня. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Одна з таких сакральних дат для росіян, щоб окупувати Сєвєродонецьк, було саме 10 червня. До цього дня вони мали відзвітувати, що виконали поставлене завдання. Але у них нічого не вийшло. Не встигають, тому нова дата тепер – 22 червня», – написав він.

Зазначимо, захопити Луганщину і Донеччину росія спочатку хотіла до 9 травня, потім новий дедлайн щодо Луганської області визначили 10 червня.

Водночас Сергій Гайдай додав, що друге провалене завдання російської армії на Луганщині – заблокування траси Лисичанськ – Бахмут. Окупанти її активно обстрілюють, але не контролюють.

Станом на 10 червня вся підконтрольна Україні територія Луганщини перебуває під прицільним вогнем росіян. У Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої, у яких ворог зазнає втрат. Щодо ситуації зі Збройними Силами, то Сергій Гайдай зауважив, що українським захисникам зараз дуже важко, але оточення їм не загрожує.

Вивіз місцевих зі Сєвєродонецька поки є неможливим, із Лисичанська і Гірської громади проводять «тиху» евакуацію.

«Як тільки ворог дізнається, що у певному місці ми відкрили гуманітарний центр, чи у нас є робоча лікарня, чи ми проводимо евакуацію місцевих, то відразу починаються “прильоти”», – додав голова Луганської ОВА.

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