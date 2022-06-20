Повітряні сили зруйнували опорний пункт росіян

19 червня Повітряні сили Збройних сил України знищили рото-тактичну групу російських окупантів та їх опорний пункт. Про це йдеться у Facebook Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що винищувачі Повітряних сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника.

Також 19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 33 800 військових, 1477 танків, 749 артилерійських систем та 601 безпілотник.

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