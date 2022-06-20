В Україні знищили 33,8 тисячі російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 33 800 військових, 1477 танків, 749 артилерійських систем та 601 безпілотник. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 20 червня загальні втрати росії становлять:

особового складу ‒ близько 33 800 (+200) осіб,

танків ‒ 1477 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од,

артилерійських систем – 749 (+4) од,

РСЗВ ‒ 238 (+3) од,

засоби ППО ‒ 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 601 (+3),

крилаті ракети ‒ 130 (+0),

кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2527 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 55 (+0).

Всі дані ще встановлюються. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.